Endet Dauerclinch in Koblenz? CDU, Grüne und die Achterbahn der politischen Gefühle Peter Meuer 10.06.2026, 08:00 Uhr

CDU und Grüne in Koblenz haben sich – gemeinsam mit der SPD – auf ein gemeinsames Vorgehen in Sachen Sondervermögen geeinigt. Selbstverständlich ist diese Zusammenarbeit nach den Streitereien vergangener Monate nicht.

Wechselnde Bündnisse sind in der Koblenzer Kommunalpolitik nicht selten. Die Achterbahn der politischen Gefühle, in die Grüne und CDU die Bürger zuletzt einluden, beeindruckte dann aber doch mit besonderen Höhen und Tiefen. Irgendwo zwischen bunten Socken, dem mitunter hämischem Social-Media-Sperrfeuer der Grünen und der schon jetzt historischen Strippenzieher-und-Handlangerin-Attacke von CDU-Vize Rudolf Kalenberg im September 2025 auf die ...







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