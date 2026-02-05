Carneval-Club Korpskommando : CCKK brennt närrisches Feuerwerk ab
Spritzige Reden und akrobatische Tänze hat der Carneval-Club Korpskommando Koblenz auf die närrische Bühne der Falckenstein-Kaserne gebracht.
Seit Jahren ist der Carneval-Club Korpskommando Koblenz (CCKK) aus dem Koblenzer Karneval nicht mehr wegzudenken. D ies hat er mit seiner Sitzung in der Falckenstein-Kaserne unter Beweis gestellt. Unter den Klängen des Fanfarenzugs Grün-Gelb Karthause marschierte der Elferrat, angeführt von der Tanzgruppe, auf die närrische Bühne.