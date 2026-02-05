Carneval-Club Korpskommando 
CCKK brennt närrisches Feuerwerk ab
Protokoller Hermann Hünerfeld eröffnete den Reigen der Büttenredner.
Protokoller Hermann Hünerfeld eröffnete den Reigen der Büttenredner.
Hermann Hünerfeld

Spritzige Reden und akrobatische Tänze hat der Carneval-Club Korpskommando Koblenz auf die närrische Bühne der Falckenstein-Kaserne  gebracht. 

Lesezeit 2 Minuten
Seit Jahren ist der Carneval-Club Korpskommando Koblenz (CCKK) aus dem Koblenzer Karneval nicht mehr wegzudenken. D ies hat er mit seiner Sitzung in der Falckenstein-Kaserne unter Beweis gestellt. Unter den Klängen des Fanfarenzugs Grün-Gelb Karthause marschierte der Elferrat, angeführt von der Tanzgruppe, auf die närrische Bühne.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren