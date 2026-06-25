Gothic-Festival in Brodenbach
Castrum Nigra meistert den Neustart auf der Ehrenburg
Hunderte Besucherinnen und Besucher waren auf der Castrum Nigra unterwegs.
Hunderte Besucherinnen und Besucher waren auf der Castrum Nigra unterwegs.
Jennifer Merkt

Am Wochenende war es soweit: Die Castrum Nigra auf der Ehrenburg ging in ihre elfte Runde – in diesem Jahr zum ersten Mal mit neuen Organisatoren. Wie haben sie sich geschlagen?

Lesezeit 1 Minute
Schwarze Kleidung, treibende Beats und mittelalterliche Mauern: Die Open-Air-Gothic-Party Castrum Nigra hat am Wochenende die Ehrenburg bei Brodenbach erneut in einen Treffpunkt der schwarzen Szene verwandelt. Auftakt war die Warm-up-Party am Freitagabend, die auf 400 Besucherinnen und Besucher limitiert war.

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