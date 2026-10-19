Koblenz: Ufa sucht Darsteller
Casting lockt viele Talente ins Forum Mittelrhein
Neben vielen anderen zeigte sich Christian Werner aus Kaiserslautern in der Spielszene mit Marcel Nitschke schlagfertig und wort
Neben vielen anderen zeigte sich Christian Werner aus Kaiserslautern in der Spielszene mit Marcel Nitschke schlagfertig und wortgewandt.
Wolfgang Lucke

Einmal bei einer Serien- oder Spielfilmproduktion vor der Kamera zu stehen – für viele ist das ein Traum. Dieser könnte für die Talente, die beim Koblenzer Ufa-Casting ihr Können zeigten, bald in Erfüllung gehen.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Riesenandrang herrschte beim Ufa-Casting im Koblenzer Forum Mittelrhein. Die Chance, mal bei „GZSZ”, „SOKO Leipzig” oder einem großen Spielfilm vor der Kamera zu stehen, lockten Jung und Alt magisch an. Ufa-Base-Castingleiter Marcel Nitschke zeigte sich am Abend fast euphorisch: „Es war sehr, sehr erfolgreich.
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