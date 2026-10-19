Einmal bei einer Serien- oder Spielfilmproduktion vor der Kamera zu stehen – für viele ist das ein Traum. Dieser könnte für die Talente, die beim Koblenzer Ufa-Casting ihr Können zeigten, bald in Erfüllung gehen.
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Ein Riesenandrang herrschte beim Ufa-Casting im Koblenzer Forum Mittelrhein. Die Chance, mal bei „GZSZ”, „SOKO Leipzig” oder einem großen Spielfilm vor der Kamera zu stehen, lockten Jung und Alt magisch an. Ufa-Base-Castingleiter Marcel Nitschke zeigte sich am Abend fast euphorisch: „Es war sehr, sehr erfolgreich.