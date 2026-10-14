GZSZ, Alles was zählt und Co. Casting in Koblenz: Darsteller für TV-Serien gesucht Wolfgang Lucke 14.10.2026, 15:00 Uhr

i Wer Lust am Schauspielern hat, kann sich am Samstag in Koblenz einem Casting stellen. Ben Borchers

Könnte demnächst ein Darsteller oder Komparse aus Koblenz bei bekannten TV-Formaten zu sehen sein? Wer sich im Schauspiel ausprobieren möchte und sich traut, vor der Kamera zu stehen, kann sein Glück beim UFA-Casting im Forum Mittelrhein probieren.

Wer möchte nicht einmal für „GZSZ”, „SOKO Leipzig” oder einen großen Spielfilm vor der Kamera stehen und später das Ergebnis mit Eltern oder Freunden tatsächlich im Fernsehen bewundern? Diese Möglichkeit eröffnet sich vielleicht für einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der großen UFA-Castingshow im Forum Mittelrhein Koblenz am Samstag ab 13 Uhr.







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