Achim Meis hat sich in 27 Jahren bei der Koblenzer Caritas vom Pädagogen in der Jugendhilfe zum stellvertretenden Direktor hochgearbeitet und den Verband geprägt. Kürzlich ist er verstorben. Mit ihm verliert die Caritas eine Identifikationsfigur.
Lesezeit 1 Minute
Engagiert für Menschen: Achim Meis verkörperte den Leitgedanken des Caritasverbandes Koblenz wie kaum ein anderer. Völlig unerwartet ist der stellvertretende Caritasdirektor im Alter von 56 Jahren verstorben. „Wir sind fassungslos, tief bestürzt und voller Trauer“, sagt Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel.