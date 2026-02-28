Mitglied der Geschäftsleitung Caritas Koblenz trauert: Achim Meis plötzlich gestorben 28.02.2026, 09:15 Uhr

i Ein Leben im Dienst der Mitmenschlichkeit: Der stellvertretende Koblenzer Caritasdirektor Achim Meis ist völlig unerwartet im Alter von 56 Jahren verstorben. Caritasverband Koblenz

Achim Meis hat sich in 27 Jahren bei der Koblenzer Caritas vom Pädagogen in der Jugendhilfe zum stellvertretenden Direktor hochgearbeitet und den Verband geprägt. Kürzlich ist er verstorben. Mit ihm verliert die Caritas eine Identifikationsfigur.

Engagiert für Menschen: Achim Meis verkörperte den Leitgedanken des Caritasverbandes Koblenz wie kaum ein anderer. Völlig unerwartet ist der stellvertretende Caritasdirektor im Alter von 56 Jahren verstorben. „Wir sind fassungslos, tief bestürzt und voller Trauer“, sagt Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel.







