Zu viel Müll im Sack Caritas baut Altkleidercontainer in Koblenz ab Doris Schneider 14.02.2026, 06:00 Uhr

i Viel zu oft liegen Haufen und Tüten mit zum Teil defekter Kleidung und Elektroschrott einfach vor den Containern oder sind eingeworfen. Die Entsorgung ist so aufwendig, dass die Caritas ihre Container abbaut. Marco Wagner/Caritas Koblenz

Es ist eine Win-win-Situation. Einer braucht die Jacke nicht mehr oder passt in den Anzug nicht mehr rein, jemand anderes kann es gut gebrauchen. So funktioniert der Kleiderladen der Koblenzer Caritas. Ihre Container aber baut die Caritas jetzt ab.

Ein Teil der Kleidung in vielen Containern ist verschmutzt oder kaputt oder beides – und dann kann man sie nur wegwerfen. Oder jemand wirft Restmüll in den Container, dann stinkt alles danach und muss ebenfalls entsorgt werden. Die Koblenzer Caritas, die den Kleiderladen in der Hohenzollernstraße betreibt und deswegen gern gespendete Kleidung oder Hausrat annimmt, baut ihre noch verbleibenden sieben Container in den ...







