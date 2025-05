Er war nicht nur beliebt bei den Kunden, die sich für ein Fahrrad aus dem Hause der renommierten Koblenzer Fahrradexperten interessierte. Auch Kinder und Jugendliche nutzten die Fläche an der Karl-Tesche-Straße für Spaß, Action und Geschicklichkeitsprüfungen. Die Rede ist vom Pumptrack, einer speziell angelegten Mountainbike-Strecke auf dem Gelände des Koblenzer Fahrradbauers Canyon. Dieser ist seit Ende Oktober des vergangenen Jahres schon nicht mehr nutzbar, und so langsam wird der Grund dafür sichtbar: Canyon plant eine massive Erweiterung seiner Verkaufsfläche in Rauental. Unmittelbar am bestehenden Canyon-Hauptquartier soll ein weiterer Showroom speziell für E-Bikes entstehen.

i Canyon in Koblenz hat sich vom kleinen Fahrradladen zum weltweiten Versandhändler für hochwertige Zweiräder entwickelt. Jetzt soll die Verkaufsfläche weiter vergrößert werden. Martin Ingenhoven

„Wir planen eine völlig neue Verkaufsfläche, ein Areal, in dem Menschen vorbeikommen und unsere E-Bikes testen können“, sagt Patrick Schuster, Marketing Manager Germany bei Canyon. Die neue, über 1000 Quadratmeter große Fläche wird ganz auf Präsentation und Verkauf von Fahrrädern mit Elektroantrieb zugeschnitten sein, aber ein Ende des konventionellen Fahrrads sieht man beim Koblenzer Fahrrad-Experten noch nicht. „Sicherlich werden E-Bikes in Zukunft eine große Rolle spielen, wenn es um nachhaltige Mobilität geht. Aber das klassische Fahrrad ist nicht tot, das wird es auch weiterhin geben“, ist sich Schuster sicher.

Bereits jetzt können Kunden auf dem Canyon-Campus die Räder des Herstellers ausführlich testen und anschließend bestellen. Denn das Konzept des Koblenzer Fahrradherstellers kommt ohne Zwischenhändler aus, man setzt seit 2001 komplett auf den Direktverkauf. Produziert wird in Koblenz freilich nichts, Rahmen und Gabeln werden nach Entwürfen von Canyon in Asien hergestellt. In Rauental finden dann Qualitätsüberprüfungen, Tests und Montage statt.

i CEO Nicolas de Ros Wallace (Mitte) ist seit dem Jahr 2021 für die Koblenzer tätig. Martin Ingenhoven

Dabei ist die Geschichte von Canyon fest mit Koblenz verbunden. Die radsportbegeisterten Brüder Roman und Franc Arnold eröffneten vor 40 Jahren im Jahr 1985 Fahrradgeschäft der besonderen Art: Zweirad Arnold setzte schon früh auf den Direktvertrieb von Fahrrädern und Zubehör per Katalog. Bald nahm man auch eigene Fahrräder unter der Marke Canyon ins Programm. Mit der immer weiter zunehmenden Verbreitung des Internets stieg man kurz nach der Jahrtausendwende in den Onlinehandel ein, das Unternehmen wuchs immer weiter.

i Die Erweiterung das Canyon-Campus in Koblenz soll sich zukünftig ganz den E-Bikes widmen und den Kunden zahlreiche Möglichkeiten bieten, ihr neues Fahrrad zu testen. Martin Ingenhoven

Vorläufige Höhepunkte waren der Bau der neuen Zentrale im Jahr 2008 und die Inbetriebnahme eines neuen Montagezentrums 2015. Jetzt also kommt eine massive Erweiterung der Verkaufsfläche. „Wir haben ja bereits mit ersten Arbeiten auf dem Gelände begonnen. Im Moment warten wir auf die Bodenanalysen, wenn die da sind, können wir so richtig loslegen“, erklärt Patrick Schuster. Man rechne mit einem Baubeginn im Laufe der nächsten 14 Tage. Dann werde zunächst die Baugrube für die geplante Tiefgarage ausgehoben, heißt es aus dem Unternehmen weiter. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von rund einem Jahr, wenn alles nach Plan verläuft, können wir im Oktober Richtfest feiern und um 4. April 2026 zur feierlichen Eröffnung der neuen Fläche einladen. „Der neue Canyon-Campus markiert einen Meilenstein für alle, die E-Mobilität mit Leidenschaft leben: Eine über 1.000 Quadratmeter große Indoor-Fläche auf über drei Etagen wird zum Entdecken von Canyons neuesten Innovationen einladen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Radhersteller-CEO im Interview am 16.05.2025 Radhersteller-CEO im Interview Warum das Herz von Canyon für Koblenz schlägt Dass Kunden ihr Fahrrad online kaufen – darauf setzt der Koblenzer Hersteller Canyon. Doch Canyon will auch den persönlichen Kundenkontakt ausbauen. Der Standort Koblenz spielt dabei weiter eine große Rolle.

„Selbstverständlich wird es auf dem neuen Canyon-Campus auch wieder eine Teststrecke mit Pumptrack geben. Wir müssen aber noch festlegen, wie genau das dann aussehen wird“, verspricht Patrick Schuster.

Den Stellenwert des neuen Canyon-Campus für das Unternehmen lässt sich daran ablesen, dass zum symbolischen Spatenstich sowohl Firmengründer Roman Arnold als auch CEO Nicolas de Ros Wallace anwesend waren.