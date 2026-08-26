Ein großes Fest für Radsportbegeisterte plant der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon auf seinem Campus im Rauental. Zwei Tage lang wird das Pure Cycling Festival gefeiert. Auch bekannte Radprofis kommen nach Koblenz.
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Hinter die Kulissen von Canyon können Besucher am 29. und 30. August einen Blick werfen. Dann lädt der Koblenzer Fahrradhersteller zu seinem Pure Cycling Festival in die Karl-Tesche-Straße ein. Mit dabei sind auch international bekannte Radprofis wie Jan Frodeno, Sam Pilgrim oder Fabio Wibmer.