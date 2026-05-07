Koblenzer Wohnungsprojekt
Campusvillen in Metternich bieten 41 Wohnungen
So sehen die Campusvillen in Koblenz-Metternich aus.
So sehen die Campusvillen in Koblenz-Metternich aus.
Andreas Schmidt

Im Koblenzer Stadtteil Metternich ist das Wohnbauprojekt Campusvillen fertiggestellt worden. Es gibt 41 Einheiten mit einem Mietpreis von 7 Euro pro Quadratmeter. Die Gesamtkosten betragen 14 Millionen Euro.

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Vor allem Auszubildende und Studierende dürfen sich angesprochen fühlen vom Wohnbauprojekt Campusvillen im Koblenzer Stadtteil Metternich. Die 41 Wohnungen sind für einen Mietpreis von 7 Euro pro Quadratmeter zu haben und gezielt adressiert an „Menschen mit geringerem Einkommen“.

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