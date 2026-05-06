Koblenzer Wohnungsprojekt Campusvillen: Gesamtkosten von 14 Millionen Euro Jan Lindner 06.05.2026, 11:00 Uhr

i So sehen die Campusvillen in Koblenz-Metternich aus. Andreas Schmidt

Im Koblenzer Stadtteil Metternich ist das Wohnbauprojekt Campusvillen fertiggestellt worden. Es gibt 41 Einheiten mit einem Mietpreis von 7 Euro pro Quadratmeter. Die Gesamtkosten betragen 14 Millionen Euro.

Vor allem Auszubildende und Studierende dürfen sich angesprochen fühlen vom Wohnbauprojekt Campusvillen im Koblenzer Stadtteil Metternich. Die 41 Wohnungen sind für einen Mietpreis von 7 Euro pro Quadratmeter zu haben und gezielt adressiert an „Menschen mit geringerem Einkommen“.







Artikel teilen

Artikel teilen