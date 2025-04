Bei bestem Camper-Wetter konnte der Knaus Campingpark Burgen nach umfassender Renovierung und Erweiterung seine Saisoneröffnung feiern. Neben den durch Hochwasser notwendig gewordenen Reparaturen hatte man die Gelegenheit genutzt, einige grundlegende Veränderungen und zusätzliche Attraktionen zu schaffen.

Die am Eröffnungstag so friedlich plätschernde Mosel hatte vor rund einem Jahr eine wirklich katastrophale Wirkung erzeugt, sodass unter anderem das große Betonbecken des Schwimmbades komplett hoch gedrückt wurde und nicht mehr nutzbar war. Nach intensiver Überlegung entschloss man sich, auf den Pool zugunsten einer großzügigen Außenterrasse zu verzichten. Und die Gelegenheit wurde genutzt, weitere Optimierungen einzuführen. „Wir leben in einer Weingegend”, so die Überlegung von Sandra Knaus, Geschäftsführerin Helmut Knaus KG. „Da liegt es doch nahe, eine Vinothek einzuplanen, bestückt von den Winzern der Umgebung.”

i Auf eine schöne Saison im Campingpark Burgen freuen sich Geschäftsführerin Sandra Knaus (links) und ihr Team. Wolfgang Lucke

Darüber hinaus trennte man sich außerdem sehr gerne von einigen Containern, die für Servicefunktionen genutzt worden waren. Nach einiger gedanklicher Tüftelei wurde die Idee entwickelt, diese Funktionen in das feststehende Gebäude zu integrieren. So finden Camper jetzt dort das Bistro mit Vinothek und die Rezeption, können sich auf ein barrierefreies Bad und neue Toilettenräume freuen. Ebenfalls wurde die Panoramasauna mit Saunafass, Fassdusche und kleinem Saunagarten neu gestaltet.

Trotz aller Freude über das gelungene Werk berichtete Sandra Knaus bei der Eröffnung auch über einige Probleme während der Bauphase: „Wir haben im Verlauf der Maßnahme einige Behörden kennengelernt, die uns das Leben schwer gemacht haben.” Aber jetzt werde nach vorne geschaut und optimistisch die neue Saison in Angriff genommen.

Bürgermeister Fritz Bär räumte ein, vor vier bis fünf Monaten noch nicht an eine Wiedereröffnung geglaubt zu haben: „Da war Schutt, da lagen Reste vom Hochwasser, da standen Bagger. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben.” Daher sei jetzt seine Freude um so größer, ein echtes Schmuckstück und ein wahres Aushängeschild für Burgen eröffnen zu können.

Familienunternehmen betreibt 28 Parks in Deutschland

Mit einem geselligen Tag inklusive Snacks und Getränken sowie munterer Live-Musik feierten die Familie Knaus, ihr Team und viele Gäste den Start in eine sicherlich erfolgreiche Saison.

Der Knaus Campingpark Burgen bietet direkt an Mosel und Yachthafen neben Stell- und Zeltplätzen auch so genannte Campingfässer zur Übernachtung an. Für sportlerische und spielerische Aktivitäten sind auf dem Platz Ausstattungen vorhanden, zum Beispiel ein Beachvolleyballfeld, Kinderspielplatz oder eine Tischtennisplatte. Das Familienunternehmen Helmut Knaus Campingparks betreibt insgesamt 28 Parks in Deutschland.