Draußen-Saison beginnt Café Nook in Vallendar bietet Sitzplätze im Freien an Alexander Thieme-Garmann 22.04.2026, 15:00 Uhr

i Im Café Nook in Vallendar ist es ab jetzt auch draußen gemütlich. Die Außenbestuhlung soll sukzessive ausgebaut werden. Alexander Thieme-Garmann

Sonne, Kaffee und Kuchen: Das geht nun auch im Café Nook in Vallendar. Die Inhaberin Hanna Dao testet nun, wie die Außenbestuhlung angenommen wird. Und auch bei Getränken und Speisen wird Neues ausprobiert.

Die Sommermonate rücken näher, worauf auch das Team vom Café Nook in Vallendar entsprechend reagiert: Neben dem Plätzen im Café selbst, gibt es nun auch draußen Plätze. Die Außenbestuhlung soll sukzessive ausgebaut werden. „Zunächst schauen wir, wie die Sitzmöglichkeiten angenommen werden“, erklärt Inhaberin Hanna Dao, die bisher zwei Tische für jeweils zwei Personen aufgestellt hat.







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