Nach 25 Jahren bekommt das Café Baumann in der Löhrstraße einen neuen Anstrich. Was neu ist und wo die Inhaber auf Bewährtes setzen: Felix und Melina Warnecke-Brühl geben exklusive Einblicke in den neuen Look des Cafés.

Dieser Istzustand in der Oberen Löhr in Koblenz hat Seltenheitswert: Das Café Baumann hat geschlossen. Normalerweise ist das nur an zwei Tagen im Jahr der Fall, jetzt werden es 13 Tage am Stück sein. Der Grund: Die Konditorei renoviert ihr Café in der Löhrstraße 93. Der Zeitplan ist stramm. Schon am Samstag, 12. Juli, steht die Wiedereröffnung an. In den vergangenen zwei Wochen hat sich einiges verändert. Das Inhaberpaar Felix und Melina Warnecke-Brühl gibt unserer Zeitung vorab exklusive Einblicke, wie das neue Café Baumann aussehen wird.

Da muss sie kurz ran: Melina Warnecke-Brühl hat eine Stammkundin am Hörer. Und natürlich kommt die auch auf die Renovierung zu sprechen. „Wird jetzt alles grau-weiß-modern?“, habe die Dame gefragt, erzählt Warnecke-Brühl nach dem Telefonat.

i Das Café Baumann ist in der Region bekannt für ihre Qualität und Handwerkskunst. Matthias Kolk

Die Sorge, dass im Café Baumann nichts mehr so sein wird, wie es war, sei bei manchen Stammkunden schon da. Viele kommen täglich hierhin, für sie ist das Café wie ein zweites Wohnzimmer. Doch Melina Warnecke-Brühl beruhigt: Ziel der Renovierung ist es nicht, alles anders zu machen, sondern Altes mit Neuem zu verbinden, oder wie sie es ausdrückt: „Das Traditionelle bleibt erhalten, aber es wird frischer.“

Wiener Caféhausstil als Markenzeichen

Goldene Wandleuchter, authentischer Stuck an der Decke und gepolsterte Stühle: Der Wiener Caféhausstil ist für das Café Baumann nicht nur eine Fassade, sondern ein Stück weit auch ein Markenzeichen der Konditorei. Für die Warnecke-Brühls war von daher klar, dass das Grundambiente erhalten bleiben soll. „Alle Elemente, die für uns charakteristisch waren, bleiben drin“, betont Felix Warnecke-Brühl und gibt ein Beispiel.

Die rund 120 Stühle wurden alle aufbereitet und neu gepolstert. Auch die filigranen Säulen im vorderen Bereich des Cafés bleiben, genauso wie die goldenen Wandleuchter. Einen mussten sie neu machen lassen, das sei ein großer Aufwand gewesen, sagt der Konditormeister, „weil es dafür keine Schablone gab, musste sie als Einzelstück angefertigt werden“.

i Einen kleinen Einblick gewähren die Inhaber schon mal: Das Foto zeigt eine Ecke des Salons im hinteren Bereich mit den neuen gepolsterten Sitzbänken. Matthias Kolk

Neu beziehungsweise anders wird vor allem das Farbkonzept sein. Naturtöne dominieren, immer wieder taucht die Fabre Grün auf. Im vorderen Teil, wo sich die Verkaufstheke und einige Sitzgelegenheiten befinden, wurde der Boden neu gefliest. Im Übergang zum hinteren Bereich wird es weiterhin die bei Stammkunden beliebten runden Sitzecken geben, allerdings mit neuen Sofas. Heraus sticht in diesem Bereich künftig eine Marmorwand mit dem Baumann-Schriftzug.

Im angrenzenden Bereich wurde der Teppich gegen Holzboden ausgetauscht. Gepolsterte Sitzbänke entlang der Wand strukturieren den Raum im Vergleich zu vorher etwas um. Der hintere, erhöhte Salon setzt sich farblich mit Loungesofas und Wänden in dezentem Grün vom Rest ab. „Wir wollten hinten einen dunkleren Fluchtpunkt schaffen“, erklärt Felix Warnecke-Brühl. Seine Frau und er haben sich viele Gedanken gemacht, wie man das traditionelle Flair am besten mit frischen Akzenten verbinden kann. So sollen sich Stammgäste weiterhin wohlfühlen, gleichzeitig will die Konditorei auch junges Publikum ansprechen.

Firmen aus der Region sind mit im Boot

Neu sein wird zu großen Teilen ebenfalls die Beleuchtung. „Das wird unseren Kunden wahrscheinlich gar nicht so sehr auffallen, für uns ist das aber eine sehr kostspielige Investition“, sagt Felix Warnecke-Brühl. Zusammen mit dem Keramikhersteller Asa aus Höhr-Grenzhausen habe man außerdem ein neues Geschirrkonzept geplant. Generell arbeiten die Inhaber bei der Renovierung mit vielen Firmen aus der Region zusammen.

Felix und Melina Warnecke-Brühl sind schon sehr gespannt, wie am Samstag die Kunden auf den neuen Look ihres Cafés reagieren werden. Für die Eröffnung haben sie sich kleine Gesten überlegt, mit denen sie ihre Gäste willkommen heißen wollen. Dann endet für beide Seiten eine 13-tägige Pause, wie es sie beim Café Baumann normalerweise nie gibt.

Handwerkskunst mit langer Tradition

Die Geschichte der Konditorei Baumann reicht bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück. 1908 gründete Peter Bülles seine Konditorei, 1970 führte die Familie Baumann die Handwerkskunst weiter, bevor 1994 die Familie Warnecke-Brühl die Geschicke übernahm. Seit 2021 verantworten Felix und Melina Warnecke-Brühl das Geschäft der Konditorei. Heute hat das Familienunternehmen 45 Angestellte. Das gesamte Sortiment an Backwaren, Torten, Pralinen bis hin zu Broten für die eigene Frühstückskarte stellt die Konditorei Baumann in ihrer Produktionsstätte in der Schönbornsluster Straße in Lützel her. mtk