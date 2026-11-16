Die Pläne zur neuen Riesen-Klinik neben dem Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK) werden konkreter. So könnte das Gebäude direkt an der Straße entstehen – anstelle des BWZK-Parkhauses. Das müsste dafür weichen.
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Noch sind viele Details zu klären, aber die Pläne werden konkreter: Für die neue Riesen-Klinik des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) auf dem Gelände des Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhauses (BWZK) gibt es einen wahrscheinlichen Standort: direkt an der Straße und anstelle des BWZK-Parkhauses.