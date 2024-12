Kliniken kooperieren eng BwZK Koblenz und KKM intensivieren ihre Zusammenarbeit 18.12.2024, 12:00 Uhr

i Das Foto zeigt (von links) den Kommandeur und Ärztlichen Direktor des BwZK, Generalarzt Jens Diehm, den Befehlshaber des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Ralf Hoffmann, die Kaufmännische Direktorin des Katholischen Klinikums Koblenz-Montabaur, Annette Schaade, und den Regionalleiter für die Einrichtungen der BBT-Gruppe im nördlichen Rheinland-Pfalz, Jérôme Korn-Fourcade. Bundeswehr/Weidner. Bundeswehr/Weidner

Das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz und das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur bauen ihre Zusammenarbeit aus. 2025 sollen Konzeptionen für ein Herz- und Gefäßzentrum, ein neurovaskuläres Zentrum und das gemeinsame Lungenzentrum fertig sein.

Das Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz (BwZK) und das Katholische Klinikum Koblenz-Montabaur (KKM) werden ihre Zusammenarbeit in der Patientenversorgung künftig deutlich ausweiten, teilt der Sanitätsdienst der Bundeswehr mit. „Beide Einrichtungen kooperieren bereits seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel in der Ausbildung von medizinischem Fachpersonal oder dem gemeinsam zertifizierten Kopf-Hals-Tumorzentrum. ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen