Schönes fürs Zuhause: Das soll man schon bald in einem neuen Geschäft in der Löhrstraße finden können. Das Unternehmen Butlers expandiert mit einer Filiale in Koblenz.
Einer der jüngsten Leerstände in der Koblenzer Innenstadt ist schon bald wieder Geschichte: Das Unternehmen Butlers eröffnet am Freitag, 24. Oktober, seinen neuen Standort in der Löhrstraße 35. Auf rund 250 Quadratmetern Verkaufsfläche finden Kunden hier künftig Wohnaccessoires, Heimtextilien, Dekorationsartikel oder auch Geschenkideen.