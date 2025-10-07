Deko und Wohnaccessoires Butlers eröffnet Filiale in der Koblenzer Löhrstraße 07.10.2025, 18:15 Uhr

i Schönes fürs eigene Wohnen soll man bei Butlers finden. Das Unternehmen eröffnet im Oktober einen Standort in der Koblenzer Löhrstraße, das Foto zeigt einen Butlers-Store in einer anderen Stadt. Butlers

Schönes fürs Zuhause: Das soll man schon bald in einem neuen Geschäft in der Löhrstraße finden können. Das Unternehmen Butlers expandiert mit einer Filiale in Koblenz.

Einer der jüngsten Leerstände in der Koblenzer Innenstadt ist schon bald wieder Geschichte: Das Unternehmen Butlers eröffnet am Freitag, 24. Oktober, seinen neuen Standort in der Löhrstraße 35. Auf rund 250 Quadratmetern Verkaufsfläche finden Kunden hier künftig Wohnaccessoires, Heimtextilien, Dekorationsartikel oder auch Geschenkideen.







Artikel teilen

Artikel teilen