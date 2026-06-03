Neuerung im ÖPNV
Busticket in Region Koblenz bequem per Handy lösen
Mit einer neuen App lässt sich der Bus nutzen, ohne dass man Geld hinlegen muss.
Mit einer neuen App lässt sich der Bus nutzen, ohne dass man Geld hinlegen muss.
Thomas Brost

Noch einfacher soll das Busfahren im Verkehrsverbund Rhein-Mosel werden, zu dem sieben Kreise im nördlichen Rheinland-Pfalz und die Stadt Koblenz gehören. Mit einer App lässt sich der Fahrtpreis beim Ein- und Aussteigen kilometergenau ermitteln.

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Programm VRMsmart verfügt der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) ab sofort über ein neues Tarifangebot. Den sogenannten eTarif kann man ausschließlich über eine auf dem Smartphone installierte App erwerben. Da es sich um einen Luftlinientarif handelt, ist die in Wirklichkeit gefahrene Strecke unerheblich.

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