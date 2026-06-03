Noch einfacher soll das Busfahren im Verkehrsverbund Rhein-Mosel werden, zu dem sieben Kreise im nördlichen Rheinland-Pfalz und die Stadt Koblenz gehören. Mit einer App lässt sich der Fahrtpreis beim Ein- und Aussteigen kilometergenau ermitteln.
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Mit dem Programm VRMsmart verfügt der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) ab sofort über ein neues Tarifangebot. Den sogenannten eTarif kann man ausschließlich über eine auf dem Smartphone installierte App erwerben. Da es sich um einen Luftlinientarif handelt, ist die in Wirklichkeit gefahrene Strecke unerheblich.