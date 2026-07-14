Haltestellen am Deutschen Eck und in der Koblenzer Altstadt werden vier Wochen lang nicht angefahren. Diese Zettel an den Haltestellen haben viele Fußgänger und Altstädter buchstäblich ins Schwitzen gebracht. Dabei stimmt die Info nicht.
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Viele Touristen und Koblenzer sind sauer, machen sich zu Fuß auf den Weg vom Deutschen Eck oder aus der Altstadt in die Stadtmitte. Denn an den Haltestellen der Linien 1 und 11 am Deutschen Eck, am Görresplatz, an der Rheinstraße, der Eltzerhofstraße und Am alten Hospital hängen Zettel, die darauf verweisen, dass von 13.