ÖPNV in Koblenz
Buslinie bis zur Festung: Warum nicht auch sonntags?
Die Linie 19 der Koveb steht an der Haltestelle „In den Sieben Morgen“ in Niederberg. Zum Fahrplanwechel wird sie erstmals die F
Die Linie 19 der Koveb steht an der Haltestelle „In den Sieben Morgen“ in Niederberg. Zum Fahrplanwechel wird sie erstmals die Festung Ehrenbreitstein ansteuern, allerdings in derselben Taktung wie bisher: von montags bis samstags.
Matthias Kolk

Zum ersten Mal fährt ab dem Fahrplanwechsel im Dezember eine Buslinie vom Koblenzer Stadtzentrum bis zur Festung Ehrenbreitstein. Doch sie wird nicht am Sonntag fahren, wenn mutmaßlich viele Touristen unterwegs wären – zumindest vorerst nicht.

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Schon im Dezember sollen erstmals Koveb-Busse aus dem Koblenzer Stadtzentrum bis zur Festung Ehrenbreitstein fahren. Bernd Coßmann findet das „lobenswert“. Doch den Koblenzer verwundert ein Umstand: „Ärgerlich ist aber, dass ausgerechnet sonn-und feiertags kein Bus zur Festung fährt.
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