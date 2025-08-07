Die Linie 29, die zwischen den Höhenstadtteilen auf der rechten Rheinseite fährt, wird kaum genutzt. In unmittelbarer Nähe haben aber die Arbeiten für ein neues Wohnquartier begonnen. Inwiefern beeinflusst das die Entscheidung über die Buslinie?

Rund 2000 Menschen sollen eines Tages in dem Wohnquartier auf der Ellinger Höhe wohnen – und jeder Einzelne von ihnen ist ein potenzieller Nutzer des ÖPNV vor Ort. Die Zukunft der Buslinie 29, die zurzeit zwischen der Haltestelle „Niederberg Kaserne“, wo das neue Wohngebiet gebaut wird, und Asterstein hin und her fährt, ist allerdings ungewiss, weil sie viel zu wenig genutzt wird. Doch könnte das neue Wohngebiet Einfluss auf die Zukunft der Linie nehmen?

Das neue Wohnquartier auf dem Gelände der ehemaligen Fritsch-Kaserne kann zahlenmäßig sogar mit ganzen Koblenzer Stadtteilen mithalten. Rund 750 Wohneinheiten – sowohl Eigentums- als auch Mietwohnungen – für rund 2000 Menschen sollen in den nächsten acht bis zehn Jahren nach und nach gebaut werden. Zum Vergleich: Der nicht weit vom Quartier entfernte Stadtteil Arzheim zählt in etwa genau so viele Einwohner. Im Juli haben die Abrissarbeiten auf dem Kasernengelände begonnen. 2027/28 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.

Ob es bis dahin die Buslinie 29 noch gibt, ist offen. Die Verbindung zwischen den Stadtteilen Niederberg, Arenberg, Arzheim und Asterstein wird im Schnitt von zwei Personen pro Fahrt genutzt. Perspektivisch werden durch das neue Wohnquartier allerdings deutlich mehr Menschen in Schlagdistanz zu der Linie wohnen. Das Wohnquartier spielt durchaus eine Rolle in der Variantenuntersuchung, wie es mit der Linie 29 oder alternativen Lösungen weitergeht. „Dieser Aspekt wird berücksichtigt“, teilen die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) auf Anfrage unserer Zeitung mit.

In welchem Maße das Bauprojekt auf die Entscheidung letztlich einwirkt, dazu äußert sich die Koveb nicht, macht aber deutlich, dass es nur ein Faktor von vielen in der Bewertung ist, genauso wie die Fahrgastzahlen. Geplant ist auch eine neue Schnellbuslinie vom Wohnquartier zum Hauptbahnhof. Ob die Linie 29 Teil des ÖPNV-Angebots am Wohnquartier sein wird, wird sich wohl noch entscheiden, bevor die ersten Häuser bezugsfertig sind.