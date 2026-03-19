Arbeiten an der B42: Bushaltestelle in Ehrenbreitstein zeitweise aufgehoben
Arbeiten an der B42
Bushaltestelle in Ehrenbreitstein zeitweise aufgehoben
Wegen der Sanierung der B42 wird in Ehrenbreitstein eine Bushaltestelle zeitweise nicht angefahren.
Wegen der Fahrbahnerneuerung der B42 zwischen Ehrenbreitstein und Urbar wird die Haltestelle „Ehrenbreitstein Bahnhof“, Steig B, in Richtung Bendorf von Dienstag, 24. März, ab 5 Uhr bis voraussichtlich zum Montag, 13. April, bis zum Dienstende aufgehoben, teilt die Koveb mit.