B42: Sperrung in Vallendar: Busfahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen
B42: Sperrung in Vallendar
Busfahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen
Wegen einer halbseitigen Sperrung der Rheinstraße in Vallendar wird der Verkehr per Ampel geregelt. Fahrgäste der Busse müssen laut Koveb mit Verspätungen rechnen.
Wegen einer Baumaßnahme in Vallendar wird die Bundesstraße 42 (Rheinstraße) bis voraussichtlich Montag, 20. April,18 Uhr, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt, teilen die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) mit.