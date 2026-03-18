B42: Sperrung in Vallendar Busfahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen 18.03.2026, 15:58 Uhr

i Busse der Linie 8, N8 und die E-Wagen in beide Fahrtrichtungen müssen laut Koveb müssen wegen einer Baustelle in Vallendar mit Verspätungen rechnen, Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Wegen einer halbseitigen Sperrung der Rheinstraße in Vallendar wird der Verkehr per Ampel geregelt. Fahrgäste der Busse müssen laut Koveb mit Verspätungen rechnen.

Wegen einer Baumaßnahme in Vallendar wird die Bundesstraße 42 (Rheinstraße) bis voraussichtlich Montag, 20. April,18 Uhr, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird per Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt, teilen die Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) mit.







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