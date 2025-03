Bus prallt mitten in Koblenz in Haltestelle

Mitten in Koblenz, am Zentralplatz, ist am Dienstagmorgen ein Linienbus der Koveb in ein Wartehäuschen gefahren. Scherben liegen überall auf dem Boden, Rettungsdienste sind an Ort und Stelle.

Ob es Verletzte gibt und was die Ursache für den Unfall ist, ist gegen 10 Uhr noch unklar. Die Clemensstraße ist gesperrt. Vor dem Forum ist der Bus, der Richtung Theater unterwegs gewesen sein muss, in das Wartehäuschen geprallt.

Standen Menschen im Wartehäuschen?

Die Polizei vor Ort sagt, laut Zeugen habe der Bus in der Clemensstraße plötzlich beschleunigt. Dann sei er nach rechts einem Lkw ausgewichen, der vor ihm war.

Laut Polizei soll in dem Wartehäuschen kein Mensch gewesen sein. Drei Menschen werden derzeit vom Rettungsdienst untersucht.

Wir berichten, wenn es weitere Infos gibt.