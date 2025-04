Die Nachricht am 11. März klang bedrohlich: Ein Bus ist in der Koblenzer Innenstadt in eine Haltestelle gefahren. Für Menschen endete der Fall zum Glück glimpflich. Die Koveb äußerte sich nun dazu, was den Unfall verursacht haben könnte.

Ein Glück, dass damals niemand auf den Bus wartete: Am Vormittag des 11. März fuhr ein Bus der Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) in ein Wartehäuschen am Forum Confluentes. Der Bus, ein Lkw, ein Pkw und die Wartehalle wurden teils stark beschädigt, glücklicherweise befanden sich zur Zeit des Unfalls keine Menschen am Bussteig. Nur eine Person wurde leicht verletzt. Doch wie kam es zu der Situation? Die Koveb äußerte sich nun auf Nachfrage unserer Zeitung zur Unfallursache.

„Nach bisherigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Unfall auf einen Fahrfehler zurückzuführen ist“, teilt Koveb-Sprecherin Susanne Schaller mit. Die Polizei schilderte den Unfallverlauf im März wie folgt: Demnach sei der stehende Bus in der Clemensstraße aus unbekanntem Grund in Richtung Theater losgefahren, habe dabei einen Lkw touchiert, der wiederum auf ein Auto auffuhr. „Anschließend geriet der Bus auf den Gehwegbereich“, so die Polizei damals.

Schaden im fünfstelligen Eurobetrag

Die Glasscheiben der Wartehalle des Bussteigs H am Forum zersplitterten durch den Aufprall des Busses komplett. Auch zum entstandenen Schaden konnte die Koveb mittlerweile etwas mitteilen. „Der Schaden an Wartehalle und Bus beläuft sich schätzungsweise auf jeweils 20.000 Euro.“ Man befinde sich derzeit in Abstimmungen zur Beschaffung einer neuen Wartehalle. Das alte Wartehäuschen wurde kurz nach dem Unfall vollständig abgebaut.

Wann die neue Wartehalle montiert wird, steht noch nicht fest. „Einen Zeitplan können wir aktuell noch nicht nennen“, heißt es seitens der Koveb. Bei den derzeitigen Wetterprognosen ist es wahrscheinlich, dass über die Ostertage Fahrgäste am Bussteig H noch im Regen stehen.