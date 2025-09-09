In der Anschlussstelle Kruft der A61 brannte am Dienstagnachmittag ein Linienbus. Das Fahrzeug befand sich auf dem Verzögerungsstreifen.

Am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, brannte ein Bus auf der A61, Richtungsfahrbahn Nord, in der Anschlussstelle Kruft. Das teilte die Verkehrsdirektion der Polizei Koblenz in einer Pressemitteilung mit. Der Linienbus, der sich auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle befand, stand in Vollbrand, als der erste Streifenwagen vor Ort ankam, heißt es weiterhin. Der Fahrzeugführer konnte den Bus rechtzeitig verlassen, Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Es kam zu keinem Personenschaden, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Feuerwehr konnte laut der Pressemitteilung den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen auf die angrenzende Bewaldung konnte verhindert werden. Die Polizei war bis ungefähr 16.30 Uhr vor Ort.

Aufgrund der Rauchentwicklung musste die Fahrbahn für circa eine halbe Stunde gesperrt werden. Die Abfahrt in Fahrtrichtung Norden der Anschlussstelle Kruft bleibt weiterhin, mindestens bis Mittwoch, 10. September, zwecks Säuberung und Aufräumarbeiten gesperrt. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelte es sich um einen technischen Defekt. Bei dem Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr, Polizei, Autobahnmeisterei und der unteren Wasserbehörde vor Ort.