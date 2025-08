Nach einem Festakt mit Großem Zapfenstreich im Frühjahr dieses Jahres standen jetzt Feierlichkeiten zum Jubiläum im Mittelpunkt.

i Burgen. Schützenkönig Marc Jochum (2.von rechts) nimmt zusammen mit seinen Adjutanten Ellen Schwab (links) und Jörg Berreheim (rechts) und Pastor Martin Röhrig den Festumzug ab. Erwin Siebenborn

Eröffnet wurde das Fest am Freitag von der Partyband California mit fetziger Tanzmusik, Pop, Rock und aktuellen Hits. Die feierliche Proklamation des neuen Schützenkönigs Marc Jochum erfolgte im Rahmen einer heiligen Messe durch Schützen-Präses Pastor Martin Röhrig in der Pfarrkirche. Nach dem Frühschoppen am Sonntag setzte sich der Schützen-Umzug durch die festlich geschmückten Gassen des Moseldorfes in Bewegung. Abordnungen aus Hamburg, Leverkusen, Dormagen, dem Saarland und Bruderschaften aus der heimischen Region fanden den Weg an die Mosel. Am Montag klang das Schützenfest mit einem geselligen Frühschoppen aus.