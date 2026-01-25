Narren-Nachwuchs ist bereit 
Buntes Treiben beim Kinderkostümfest der Kapuzemänner  
Das Kinderkostümfest der Kapuzemänner machte allen Beteiligten großen Spaß.
Virginia Kalkan

Wenn man sich das Kinderkostümfest der Kapuzemänner anschaut, dann muss man sich um die Zukunft des Karnevals in Koblenz keine Gedanken machen: der Nachwuchs hatte einen riesigen Spaß.

Lesezeit 2 Minuten
Mit einem abwechslungsreichen Programm und großer närrischer Begeisterung feierten die Kapuzemänner am Wochenende ihr traditionelles Kinderkostümfest. Zahlreiche kleine und große Gäste füllten den Saal und sorgten für eine fröhliche, ausgelassene Atmosphäre, in der vor allem eines im Mittelpunkt stand: der karnevalistische Nachwuchs.

