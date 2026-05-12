Das Wetter hat gepasst – und so sind viele Besucher zur Veranstaltung „Landpartie“ auf die Festung Ehrenbreitstein geströmt. So sieht die Bilanz des Veranstalters aus.
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Ähnlich wie das Wetter an den drei Tagen strahlte der Ausrichter Philipp Bürgers beim Fazit über die diesjährige Landpartie auf der Festung Ehrenbreitstein: „Das war eine super Veranstaltung.“ Neben dem Wetter war es die hohe Besucherresonanz, sagte Bürgers im Gespräch mit unserer Redaktion: „Tausende waren es bereits am Freitag, samstags waren es nach meiner Schätzung doppelt so viel und der Sonntag war mit Abstand der stärkste Tag“.