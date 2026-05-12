Landpartie in Koblenz Buntes Markttreiben lockt auf die Festung Winfried Scholz 12.05.2026, 11:00 Uhr

i Die Firma Tangoo bot eine Vielzahl von farbigen Keramikfiguren an Winfried Scholz

Das Wetter hat gepasst – und so sind viele Besucher zur Veranstaltung „Landpartie“ auf die Festung Ehrenbreitstein geströmt. So sieht die Bilanz des Veranstalters aus.

Ähnlich wie das Wetter an den drei Tagen strahlte der Ausrichter Philipp Bürgers beim Fazit über die diesjährige Landpartie auf der Festung Ehrenbreitstein: „Das war eine super Veranstaltung.“ Neben dem Wetter war es die hohe Besucherresonanz, sagte Bürgers im Gespräch mit unserer Redaktion: „Tausende waren es bereits am Freitag, samstags waren es nach meiner Schätzung doppelt so viel und der Sonntag war mit Abstand der stärkste Tag“.







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