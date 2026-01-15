AKK lädt in Rhein-Mosel-Halle Bunter Karnevalsnachmittag bringt Saal zum Beben 15.01.2026, 17:35 Uhr

i Mit tollen Tanzauftritten begeisterten die Aktiven die Narren im Saal. Stadt Koblenz/Thomas Putz

Beste Stimmung in der Rhein-Mosel-Halle: Bereits zum 46. Mal hatte die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) zum „Bunten Nachmittag für Alt und Jung“ eingeladen.

Zum 46. Mal hat die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) die Rhein-Mosel-Halle zum Beben gebracht. Der „Bunte Nachmittag für Alt und Jung“ gehöre vor allem bei den älteren Koblenzern zu den wichtigen Veranstaltungen im Jahresverlauf, teilt die Stadtverwaltung Koblenz mit.







Artikel teilen

Artikel teilen