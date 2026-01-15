AKK lädt in Rhein-Mosel-Halle: Bunter Karnevalsnachmittag bringt Saal zum Beben
Beste Stimmung in der Rhein-Mosel-Halle: Bereits zum 46. Mal hatte die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) zum „Bunten Nachmittag für Alt und Jung“ eingeladen.
Zum 46. Mal hat die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) die Rhein-Mosel-Halle zum Beben gebracht. Der „Bunte Nachmittag für Alt und Jung“ gehöre vor allem bei den älteren Koblenzern zu den wichtigen Veranstaltungen im Jahresverlauf, teilt die Stadtverwaltung Koblenz mit.