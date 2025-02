Närrisches Schängelschiff Bunte Partys auf dem Rhein gefeiert Dirk Förger 06.02.2025, 16:52 Uhr

i Tollitäten an Bord Dirk Förger

Wenn die Kowelenzer Karnevalisten mitten auf dem Rhein bunte Partys feiern, kann dies nur eins bedeuten: Das Schängelschiff der AKK war wieder unterwegs.

Schon seit Jahren ein fester Bestandteil der AKK-Veranstaltungen ist das Schängelschiff, ein Event, das eher auf ein jüngeres Zielpublikum ausgerichtet ist. Allerdings bot die Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval in diesem Jahr erstmals zwei unterschiedliche Versionen an: Am ersten Tag war die Musik eher karnevalistisch ausgerichtet, am zweiten Tag wurde mehr Party-Musik geboten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen