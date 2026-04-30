Die Mosel entspringt in Frankreich und auch Theresa Goka Dehen bringt ein Stück Frankreich in unsere Region: Mit ihrem Macaroniversum öffnet sie jetzt in Hatzenport ein Pop-up-Café, damit Gäste ihre Macarons auch am Ort genießen können.
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Sie sind bunt, rund und zergehen im Mund: Macarons gibt es in jeglichen Geschmacks- und Farbrichtungen, jedenfalls die, die Theresa Goka Dehen in ihrer Backstube herstellt. Nicht weniger bunt sieht ab dem 1. Mai die Terrasse ihres Macaroniversums in Hatzenport aus.