Pop-Up-Café vom Macaroniversum
Bunte Macarons mit Moselblick gibts jetzt in Hatzenport
Konditormeisterin Theresa Goka Dehen sitzt auf der Terasse des Macaroniversums in Hatzenport. Hier öffnet am 1. Mai ihr Pop-up-C
Konditormeisterin Theresa Goka Dehen sitzt auf der Terasse des Macaroniversums in Hatzenport. Hier öffnet am 1. Mai ihr Pop-up-Café.
Annika Wilhelm

Die Mosel entspringt in Frankreich und auch Theresa Goka Dehen bringt ein Stück Frankreich in unsere Region: Mit ihrem Macaroniversum öffnet sie jetzt in Hatzenport ein Pop-up-Café, damit Gäste ihre Macarons auch am Ort genießen können.

Lesezeit 2 Minuten
Sie sind bunt, rund und zergehen im Mund: Macarons gibt es in jeglichen Geschmacks- und Farbrichtungen, jedenfalls die, die Theresa Goka Dehen in ihrer Backstube herstellt. Nicht weniger bunt sieht ab dem 1. Mai die Terrasse ihres Macaroniversums in Hatzenport aus.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionGastronomie

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren