Pop-Up-Café vom Macaroniversum Bunte Macarons mit Moselblick gibts jetzt in Hatzenport Annika Wilhelm 30.04.2026, 07:00 Uhr

i Konditormeisterin Theresa Goka Dehen sitzt auf der Terasse des Macaroniversums in Hatzenport. Hier öffnet am 1. Mai ihr Pop-up-Café. Annika Wilhelm

Die Mosel entspringt in Frankreich und auch Theresa Goka Dehen bringt ein Stück Frankreich in unsere Region: Mit ihrem Macaroniversum öffnet sie jetzt in Hatzenport ein Pop-up-Café, damit Gäste ihre Macarons auch am Ort genießen können.

Sie sind bunt, rund und zergehen im Mund: Macarons gibt es in jeglichen Geschmacks- und Farbrichtungen, jedenfalls die, die Theresa Goka Dehen in ihrer Backstube herstellt. Nicht weniger bunt sieht ab dem 1. Mai die Terrasse ihres Macaroniversums in Hatzenport aus.







Artikel teilen

Artikel teilen