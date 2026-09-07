Jetzt liegt es am Bauherren: Kenan Tayhus hat dieser Tage die Baugenehmigung für sein Bunker-Hotel in der Koblenzer Altstadt bekommen. Der Abriss des Hochbunkers kann dann starten, sagte Tayhus vor Jahren. Alles begann mit dem Kauf von Grundstücken.
Lesezeit 2 Minuten
Ob er selbst noch damit gerechnet hatte? Diese Frage hat Kenan Tayhus der Redaktion bislang nicht beantwortet. Ein Gespräch steht aus. Klar ist: Mit der Baugenehmigung für sein 300-Betten-Hotel, die der Koblenzer Großgastronom dieser Tage erhielt, kann ein langwieriges Vorhaben konkret werden.