Tayhus erhält Baugenehmigung Bunkerhotel in Koblenz: Das jahrzehntelange Vorhaben Katrin Steinert 07.09.2026, 07:00 Uhr

i Zwischen Firmungstraße in der Koblenzer Fußgängerzone (links) und Herletweg, wo der Bunker steht, plant Kenan Tayhus ein 300-Betten-Hotel mit zwei Gebäuden und Tiefgarage. Architekturbüro Von Canal

Jetzt liegt es am Bauherren: Kenan Tayhus hat dieser Tage die Baugenehmigung für sein Bunker-Hotel in der Koblenzer Altstadt bekommen. Der Abriss des Hochbunkers kann dann starten, sagte Tayhus vor Jahren. Alles begann mit dem Kauf von Grundstücken.

Ob er selbst noch damit gerechnet hatte? Diese Frage hat Kenan Tayhus der Redaktion bislang nicht beantwortet. Ein Gespräch steht aus. Klar ist: Mit der Baugenehmigung für sein 300-Betten-Hotel, die der Koblenzer Großgastronom dieser Tage erhielt, kann ein langwieriges Vorhaben konkret werden.







Artikel teilen

Artikel teilen