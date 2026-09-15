Nach Erhalt der Baugenehmigung
Bunkerabriss für Tayhus-Hotel in Koblenz verzögert sich
Der Koblenzer Alstadtbunker, der fürs Hotel bis zum Boden des zweiten Obergeschosses abgerissen werden soll, grenzt an den Garte
Der Koblenzer Alstadtbunker, der fürs Hotel bis zum Boden des zweiten Obergeschosses abgerissen werden soll, grenzt an den Garten Herlet.
Alexej Zepik (Archiv). Alexej Zepik

Kenan Tayhus darf sein Bunker-Hotel in der Koblenzer Altstadt bauen. Doch der notwendige (Teil)Abriss des Weltkriegsrelikts und eines Wohnhauses werden wohl auf sich warten lassen. Was der Grund für die (erneute) Hängepartie ist. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Baugenehmigung für sein Bunker-Hotel in Koblenz hat er in der Tasche. Und eigentlich, so hatte es Kenan Tayhus vor wenigen Jahren angekündigt, soll es dann direkt mit dem Abriss von Wohnhaus und Bunker losgehen. Doch dem ist offensichtlich nicht so, wie die Redaktion auf Nachfrage erfahren hat.
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