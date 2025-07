Die Tätersuche nach dem Bunker-Brand in der Koblenzer Altstadt geht weiter. Die Ermittlungen der Kripo dauern an. Im Hochbunker will Großgastronom Kenan Tayhus ein Hotel bauen.

Die Tätersuche der Polizei nach dem Bunker-Brand in der Koblenzer Altstadt dauert an. Am Sonntagmorgen hatte der Hochbunker, in dem Großgastronom Kenan Tayhus ein Hotel bauen will, gebrannt. Bislang unbekannte Täter hatten offenbar größere Mengen Papier angezündet.

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte eine Sprecherin des Koblenzer Polizeipräsidiums am Donnerstag mit: „Bis heute sind keine verfahrensrelevanten Hinweise eingegangen, insoweit auch keine Hinweise zu Tätern.“ Darüber hinaus lägen der Polizei keine Erkenntnisse zu einer „Bekennung“ der Täter im Internet oder den sozialen Netzwerken vor. Bei dem Papier handelte es sich um Überreste aus einem ehemaligen Materiallager für Hygieneartikel.

Durch den Brand entstand am Hochbunker kein Schaden, die Gefahr des Übergreifens auf benachbarte Häuser war zu keiner Zeit gegeben. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Kripo Koblenz zu melden unter Telefon 0261/92156390.