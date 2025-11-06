Ministerium äußert sich Bundeswehr will Koblenzer Hof nun detailliert prüfen 06.11.2025, 08:46 Uhr

i Die Bundeswehr will den Koblenzer Hof langfristig nutzen. Wie und wann, ist noch offen. Doris Schneider

Der altehrwürdige Koblenzer Hof bleibt dauerhaft in Bundeseigentum. Die Bundeswehr will den riesigen Gebäudekomplex dauerhaft nutzen. Wie und wann, ist derzeit noch völlig offen. So äußert sich das Verteidigungsministerium.

In Koblenz haben in den vergangenen Jahren verschiedene Akteure immer wieder versucht zu klären, wie es mit dem Koblenzer Hof weitergeht. Mal lauter, mal leiser, mal drängender, mal vorsichtiger. Klar ist nun: Die Bundeswehr will den altehrwürdigen wie riesigen Gebäudekomplex dauerhaft nutzen.







Artikel teilen

Artikel teilen