„Starkes Signal für Koblenz“ Bundeswehr will einsturzgefährdeten Koblenzer Hof langfristig nutzen 05.11.2025, 12:00 Uhr

i Das ehemalige Grand Hotel Koblenzer Hof am Rheinufer. Doris Schneider

Seit knapp 15 Jahren liegt der Koblenzer Hof am Rheinufer größtenteils brach. Der altehrwürdige Gebäudekomplex ist einsturzgefährdet. Jetzt ist klar: Die Bundeswehr will das ehemalige Grand-Hotel langfristig nutzen – und auch sanieren?

Lange Zeit war unklar, wie es mit dem altehrwürdigen Koblenzer Hof am Rheinufer weitergeht. Schließlich liegt das Gebäude seit 2011 wegen Einsturzgefahr größtenteils brach und müsste dringend saniert werden. Jetzt ist klar: Die Bundeswehr will den riesigen Gebäudekomplex dauerhaft nutzen.







