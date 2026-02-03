Es ist ein Mammutprojekt, das nun gar hohen Besuch aus Berlin hatte: Zum Stand des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke hat nun Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) Koblenz besucht. Auch um Fördermittel für den Moselbrückenneubau ging es dabei.
Bei heftigem Schneetreiben hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke besichtigt. Er zeigte sich beeindruckt, wie die anspruchsvolle Baustelle unter den komplexen Rahmenbedingungen bewältigt wird. Schnieder war auf Einladung des CDU-Landtagskandidaten Philip Rünz nach Koblenz gekommen.