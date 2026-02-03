Koblenz: Schnieder im Schnee Bundesverkehrsminister besichtigt Pfaffendorfer Brücke Winfried Scholz 03.02.2026, 16:55 Uhr

i Mitten auf dem Rhein besichtigte Bundesbauminister Patrick Schnieder (links) die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke. Der koblenzer OB David Langner (rechts) und Tiefbauamtsleiter Kai Mifka informierten über den Stand des Projekt. Schnieder war auf Einladung des Landtagskandidaten Philip Rünz (2. von links) nach Koblenz gekommen. Winfried Scholz

Es ist ein Mammutprojekt, das nun gar hohen Besuch aus Berlin hatte: Zum Stand des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke hat nun Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) Koblenz besucht. Auch um Fördermittel für den Moselbrückenneubau ging es dabei.

Bei heftigem Schneetreiben hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke besichtigt. Er zeigte sich beeindruckt, wie die anspruchsvolle Baustelle unter den komplexen Rahmenbedingungen bewältigt wird. Schnieder war auf Einladung des CDU-Landtagskandidaten Philip Rünz nach Koblenz gekommen.







