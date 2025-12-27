2025 an Rhein und Mosel Bundestagswahl: So haben Koblenz und die Region gewählt Doris Schneider 27.12.2025, 06:00 Uhr

i Die Bundestagswahl sollte eigentlich erst im September stattfinden, stattdessen wurde am 23. Februar gewählt. Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Schwupps, ist das Jahr schon wieder vorbei. Es war ein spannendes Jahr, das sieht man, wenn man in den Zeitungen blättert. Unerwarteterweise wurde im ersten Quartal der neue Bundestag gewählt. Ein Rückblick auf den Ausgang an Rhein und Mosel.

Rund sieben Monate früher als geplant wurden die Wählerinnen und Wähler in unserer Region (und in ganz Deutschland) am 23. Februar aufgefordert, mit ihren zwei Kreuzchen die Zusammensetzung des neuen Bundestags zu gestalten – und viele folgten dem Aufruf.







