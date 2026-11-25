Auf Mitgliederversammlung Bugafreunde Koblenz erhalten Lob von ihrem Ehrengast Wolfgang Lucke 25.11.2026, 16:00 Uhr

i Hans-Peter Faas, Geschäftsführer der Buga 2011 in Koblenz, berichtete auf der Mitgliederversammlung der Bugafreunde Koblenz von seiner aktuellen Aufgabe im Ruhrgebiet. Wolfgang Lucke

Zwar liegt die Bundesgartenschau in Koblenz schon einige Jahre zurück, die Bugafreunde sind aber nach wie vor aktiv. Dafür erhielt der Verein nun Lob von Hans-Peter Faas, Geschäftsführer der Buga 2011 in Koblenz.

Die Bundesgartenschau (Buga) in Koblenz (2011) liegt zwar schon einige Jahre zurück, der Verein Bugafreunde ist aber immer noch aktiv. Das bestätigte Hans-Peter Faas, der als Geschäftsführer der Buga 2011 in Koblenz nachhaltig für eine echte Euphorie gesorgt hatte, gegenüber unserer Redaktion auch auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Freundeskreises.







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