Zwar liegt die Bundesgartenschau in Koblenz schon einige Jahre zurück, die Bugafreunde sind aber nach wie vor aktiv. Dafür erhielt der Verein nun Lob von Hans-Peter Faas, Geschäftsführer der Buga 2011 in Koblenz.
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Die Bundesgartenschau (Buga) in Koblenz (2011) liegt zwar schon einige Jahre zurück, der Verein Bugafreunde ist aber immer noch aktiv. Das bestätigte Hans-Peter Faas, der als Geschäftsführer der Buga 2011 in Koblenz nachhaltig für eine echte Euphorie gesorgt hatte, gegenüber unserer Redaktion auch auf der jüngsten Mitgliederversammlung des Freundeskreises.