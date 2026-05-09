Von Zipline bis mobiler Wald
Buga 2029: Das hat Koblenz alles vor
Die Buga-Fahnen flattern, und auch die Pläne in Koblenz werden nun konkreter. Viele Maßnahmen sollen Gäste auch in die Rhein-Mos
Die Buga-Fahnen flattern, und auch die Pläne in Koblenz werden nun konkreter. Viele Maßnahmen sollen Gäste auch in die Rhein-Mosel-Stadt ziehen, auch wenn sie kein Kernbereich der Bundesgartenschau ist, sondern sich als "nördliches Tor" sieht.
Marta Fröhlich/Archiv

Mit der Seilrutsche vom Festungsplateau nach Lützel sausen, im sanierten Weindorf sitzen oder eine der zig Veranstaltungen besuchen – die Stadt Koblenz hat viele Pläne für die Buga 2029. Doch es gibt auch skeptische Stimmen, was das Geld angeht.

Lesezeit 2 Minuten
Die Buga 2011 hat Koblenz verändert. Einen solchen Veränderungsschub erhofft sich die Stadt auch von der Buga 2029. Zwar ist Koblenz bei dieser Gartenschau, die sich vom Deutschen Eck sich bis nach Rüdesheim/Bingen erstreckt, kein Kern-, sondern nur ein Randbereich.

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