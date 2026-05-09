Mit der Seilrutsche vom Festungsplateau nach Lützel sausen, im sanierten Weindorf sitzen oder eine der zig Veranstaltungen besuchen – die Stadt Koblenz hat viele Pläne für die Buga 2029. Doch es gibt auch skeptische Stimmen, was das Geld angeht.
Lesezeit 2 Minuten
Die Buga 2011 hat Koblenz verändert. Einen solchen Veränderungsschub erhofft sich die Stadt auch von der Buga 2029. Zwar ist Koblenz bei dieser Gartenschau, die sich vom Deutschen Eck sich bis nach Rüdesheim/Bingen erstreckt, kein Kern-, sondern nur ein Randbereich.