Leerstand in Schönstatt Büros statt kirchlich genutzte Gebäude? Winfried Scholz 21.10.2025, 15:22 Uhr

i Um teilweise leerstehende Gebäude in Schönstatt umnutzen zu können soll der Bebauungsplan geändert werden. Winfried Scholz

Der Bebauungsplan des Vallendarer Stadtteil Schönstatt soll geändert werden: Hier soll sich in Zukunft auch nicht störendes Gewerbe ansiedeln können. Einen weiteren Schritt in diese Richtung machte der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung.

Im Vallendarer Stadtteil Schönstatt gibt es Gebäude kirchlicher Institutionen, die zunehmend weniger bewohnt sind. Andererseits verfügt die Stadt Vallendar über wenig Gewerbeflächen. Potenzielle Interessenten dafür wären bestehende Betriebe, aber auch Absolventen der WHU.







