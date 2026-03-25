Beigeordnetenwahl Koblenz Bürgermeisterwahl: Wie fest steht das Dreier-Bündnis? Jan Lindner

Peter Meuer 25.03.2026, 17:09 Uhr

i Dagmar Kranz (links) will Nachfolgerin von Ulrike Mohrs und damit Koblenzer Bürgermeisterin werden. Winfried Scholz

Am Donnerstag wählt der Koblenzer Stadtrat, es geht um die Nachfolge von Ulrike Mohrs. Dagmar Kranz’ Sieg gilt für viele als gesetzt. Doch wie fest steht das Wahlbündnis aus CDU, SPD und Grünen? Und wieso die plötzliche Brandmauerdebatte um Kranz?

Am Donnerstagnachmittag wird voraussichtlich eine Absprache in der Koblenzer Stadtpolitik zum letzten Mal greifen, die in der Rückschau für viele als Erfolg gelten dürfte – und trotzdem manche Kontroverse ausgelöst hat. Ein Mehrheitsbündnis aus CDU, SPD und Grünen soll zum dritten und letzten Mal einen Dezernenten ins Amt befördern.







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