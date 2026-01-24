Christdemokraten stimmen ab Bürgermeisterwahl: CDU Koblenz votiert für Dagmar Kranz Peter Meuer 24.01.2026, 13:22 Uhr

i Der CDU Kreisverbandsvorsitzende Josef Oster gratuliert Dagmar Kranz. Peter Meuer

Es war knapp, es war spannend: Am Ende votierte eine Mehrheit der Koblenzer Christdemokraten dafür, die Juristin Dagmar Kranz ins Rennen um die Nachfolge von Bürgermeisterin Ulrike Mohrs zu schicken.

Es hatt dann doch zwei Wahlgänge gebraucht: Die Mitglieder der CDU Koblenz haben am Samstagmittag während eines Kreisparteitages die Juristin Dagmar Kranz als ihre Kandidatin für das Bürgermeisteramt gekürt. Ende März wird Kranz damit im Stadtrat zur Wahl stehen, um die Nachfolge von Ulrike Mohrs anzutreten, die aktuell noch das Bürgermeisteramt innehat und damit das Dezernat II der Stadt (unter anderem Bürgeramt und Ordnungsamt) führt.







Artikel teilen

Artikel teilen