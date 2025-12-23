„Verlockendes Jobangebot“ Bürgermeisterin Mohrs verlässt Koblenz: Die Reaktionen Jan Lindner 23.12.2025, 10:58 Uhr

i Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) verlässt das Rathaus. David Kleinz

Paukenschlag zu Weihnachten: Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) tritt nächstes Jahr nicht mehr an. Dabei galt ihre Wiederwahl bislang als sicher. Ihr liege ein „verlockendes Jobangebot“ vor, teilt das Rathaus mit.

Das ist ein kommunalpolitischer Hammer, pünktlich zu Weihnachten: Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) tritt bei der Beigeordnetenwahl im März nicht mehr an, wie die Verwaltung mitteilt. Dabei galt ihre Wiederwahl durch den Stadtrat als sicher.







