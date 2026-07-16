Stimmen Koblenzer bald ab?
Bürgerbegehren Baumschutzsatzung: Das sagen Kritiker
Wie schützt man Bäume in Koblenz effizient und richtig? Beim Instrument der Baumschutzsatzung gehen die Ansichten in Koblenz aus
Wie schützt man Bäume in Koblenz effizient und richtig? Beim Instrument der Baumschutzsatzung gehen die Ansichten in Koblenz auseinander.
Alexej Zepik

Ein Bürgerbegehren könnte dazu führen, dass sich die Koblenzer Stadtpolitik erneut mit der Baumschutzsatzung befassen muss, wenn es genügend Unterstützer gibt. Wir haben die Kritiker dieser Satzung gefragt, wie sie zu dem Bürgerbegehren stehen.

Lesezeit 3 Minuten
Ein Bürgerbegehren setzt sich für die Wiedereinführung der Baumschutzsatzung in Koblenz ein. Im März war diese mit Stimmen von CDU, FDP, Freien Wählern, AfD und Wählergruppe Schängel im Stadtrat abgesägt worden. Sollten beim Bürgerbegehren nun genügend Unterschriften zusammenkommen und die Stadt dies für zulässig erklären, müsste sich die Politik erneut mit dem Thema befassen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionUmwelt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren