Stimmen Koblenzer bald ab? Bürgerbegehren Baumschutzsatzung: Das sagen Kritiker Matthias Kolk 16.07.2026, 15:00 Uhr

i Wie schützt man Bäume in Koblenz effizient und richtig? Beim Instrument der Baumschutzsatzung gehen die Ansichten in Koblenz auseinander. Alexej Zepik

Ein Bürgerbegehren könnte dazu führen, dass sich die Koblenzer Stadtpolitik erneut mit der Baumschutzsatzung befassen muss, wenn es genügend Unterstützer gibt. Wir haben die Kritiker dieser Satzung gefragt, wie sie zu dem Bürgerbegehren stehen.

Ein Bürgerbegehren setzt sich für die Wiedereinführung der Baumschutzsatzung in Koblenz ein. Im März war diese mit Stimmen von CDU, FDP, Freien Wählern, AfD und Wählergruppe Schängel im Stadtrat abgesägt worden. Sollten beim Bürgerbegehren nun genügend Unterschriften zusammenkommen und die Stadt dies für zulässig erklären, müsste sich die Politik erneut mit dem Thema befassen.







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