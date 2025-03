Bürgeramt in Koblenz: Diese Gründe verzögern den Umbau

Aus der geplanten Fertigstellung des umgebauten Bürgeramts in Koblenz im Herbst 2024 wurde nichts. Stattdessen dauern die Bauarbeiten noch einige Monate an. Was die Gründe dafür sind. Und wie der aktuelle Stand ist.

Von außen sieht man dem Koblenzer Bürgeramt in der Gymnasialstraße nicht an, dass dort seit mehr als einem Jahr ein großer Umbau stattfindet. Nur ein DIN-A4-großer Ausdruck an der Glasschiebetür weist auf die laufenden Arbeiten im Inneren hin. Diese haben sich aus verschiedenen Gründen deutlich verzögert. Das umgestaltete Bürgeramt wird voraussichtlich erst im Sommer dieses Jahres wieder für Bürgerinnen und Bürger geöffnet sein.

Die Stadtverwaltung rechnet aktuell mit einer Fertigstellung im Juni/Juli 2025, teilt Stadtsprecher Thomas Knaak auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zu Beginn der Arbeiten im Februar vergangenen Jahres war man noch von einem Ende des Umbaus im Herbst 2024 ausgegangen. Dass daraus nichts wurde, hat verschiedene Gründe. So musste statisch und brandschutztechnisch zusätzlich nachgebessert werden, teilt die Stadt mit. „Zudem gab es Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Bauteilen und Personalengpässe.“

i Das Bürgeramt in der Gymnasialstraße in Koblenz ist wegen Umbauarbeiten gesperrt. Matthias Kolk

Wasserschaden während der Bauarbeiten

Der triftigste Grund ist allerdings wohl folgender: Im Zuge der Bauarbeiten hat es einen Wasserschaden gegeben. Wann und wie es dazu gekommen ist und welchen Schaden er genau verursacht hat, dazu äußert sich die Stadt auf Nachfrage nicht, sagt nur: „Wir befinden uns hier in einem laufenden Rechtsstreit.“

Klar ist, dass der Wasserschaden Auswirkungen auf den Umbau hatte und hat. Durch ihn habe man einen zweiten Bauabschnitt planen müssen, mit dem erst im Februar dieses Jahres begonnen werden konnte, erklärt Stadtsprecher Knaak.

Der erste Bauabschnitt ist derweil fertig. Ziel des Umbaus ist es, das Bürgeramt so zu gestalten, dass es den heutigen Anforderungen einer bürgerorientierten Servicestelle entspricht. Kleinere Arbeitsbereiche mit abgetrennten Schalterplätzen sollen auch dem Datenschutz Rechnung tragen. Zudem soll die Haustechnik auf Stand gebracht werden.

Nicht mehr auf Höhe der Zeit

Die Besucherzahl und Verweildauer ist, seit es das Bürgeramt in der Gymnasialstraße 6 gibt, stetig angestiegen. 2023 wurde das Bürgeramt bereits bis ins Erdgeschoss des nebenan liegenden Rathausgebäudes I erweitert. Der Umbau soll die beiden Bereiche auch gestalterisch miteinander verbinden. Nach Berechnungen der Stadt kostet der gesamte Umbau rund 1,7 Millionen Euro.

Die Dienstleistungen des Bürgeramtes werden während der Bauarbeiten weiterhin im Rathaus am Willi-Hörter-Platz angeboten: Im Erdgeschoss und in Raum 132 des Rathausgebäudes I stehen Mitarbeiter für Anliegen zur Verfügung. Eine Anmeldung und der Wartebereich sind an der Rathausinformation eingerichtet. Die Räumlichkeiten sind barrierefrei über den Aufzug im Rathausinnenhof erreichbar.

Koblenz am 28.02.2024 Koblenz Baustelle am Rathaus: Warum das Koblenzer Bürgeramt umgebaut wird Koblenz. Ups. Nur gerade den Parkausweis verlängern oder den neuen Personalausweis abholen wollen viele Koblenzer in diesen Tagen – und stehen am Bürgeramt vor verschlossener Tür.

Die Servicestelle befindet sich immer noch in der ehemaligen Cafeteria im Rathausgebäude II. Hier können zum Beispiel Reisepässe und Personalausweise ohne Termin abgeholt, außerdem Führungszeugnisse oder Meldebescheinigungen beantragt werden. Wichtiger Hinweis: Die Servicestelle ist nicht barrierefrei erreichbar. Mobilitätseingeschränkte Personen können sich an der Rathausinformation melden.