Lange musste das Bürgeramt in Koblenz in einem Provisorium in den beiden Rathausgebäuden unterkommen. Nun kehrt es in die alten Räume in der Gymnasialstraße zurück. Was Bürgerinnen und Bürger für ihren Besuch im neuen alten Bürgeramt wissen sollten.

Das Bürgeramt in der Gymnasialstraße 6 hat wieder geöffnet. Rund eineinhalb Jahre wurde umgebaut und 1,68 Millionen Euro wurden dafür investiert. Im Inneren des Amts hat sich viel verändert, die alten Räumlichkeiten sind quasi nicht wiederzuerkennen. Was man im neuen Bürgeramt alles machen kann, wie für Bürger die Abläufe vor Ort sind und was neu ist, erklären wir in sechs Punkten.

1 Die Räumlichkeiten: Das alte Bürgeramt war sehr offen gestaltet, die Serviceschalter lagen nebeneinander und der Wartebereich mittendrin. Dadurch war der Geräuschpegel grundsätzlich sehr hoch, sagt Bürgeramtsleiterin Nicole Hirt, die durch die neuen Räume führt. Nach der Umgestaltung kommt das Bürgeramt deutlich kleinteiliger daher: Die Schalter sind in einzelne Büros aufgeteilt und zum Teil durch mobile Wände abgetrennt, der Wartebereich liegt nicht mehr direkt neben dem Empfangsterminal.

i Das Bürgeramt liegt in der Gymnasialstraße 6. Mirco Klein

Alles ist in sterilem Weiß gehalten, mit einzelnen Farbakzenten. Große Glaswände sind ein verbindendes Element. Insgesamt erhofft man sich durch die neue Aufteilung einen geringeren Geräuschpegel, außerdem trägt sie dem Datenschutz besser Rechnung, sagt Nicole Hirt.

2Die Anliegen ohne Termin: Für viele Serviceleistungen benötigt man keinen Termin. Wer beispielsweise seinen Personalausweis oder Reisepass abholen, den Bewohnerparkausweis verlängern oder ein Führungszeugnis beantragen will, braucht dafür keinen. Den Ablauf in Anliegen wie diesen vor Ort erklärt Nicole Hirt: Zunächst muss man sich anmelden. Das geht entweder am Empfangsterminal oder über zwei Displays, die direkt gegenüber an der Wand angebracht sind und auf denen „Anmeldung“ steht.

i Über zwei Displays im Foyer des Bürgeramts kann man sich mit wenigen Klicks anmelden. Mirco Klein

Per Klick wählt man sein Anliegen aus, das Gerät spuckt dann einen Zettel mit Aufrufnummer aus. Danach wartet man im neuen Wartebereich ums Eck, bis die Nummer auf einem der Bildschirme erscheint. Anliegen ohne Termin werden an den Schaltern 1 bis 5 erledigt. Diese liegen direkt neben dem Wartebereich. „Solche Anliegen dauern meist nicht lange, wir wollten für sie daher die Laufwege kurz halten“, erklärt Hirt.

3 Die Anliegen mit Termin: Wer zum Beispiel einen Personalausweis oder Reisepass beantragen, sich nach einem Umzug an- oder ummelden oder erstmals einen Bewohnerparkausweis beantragen will, braucht dafür einen Termin. Den bucht man am besten zuvor online, zur Buchung gelangt man über die Internetseite www.buergeramt.koblenz.de. Das Spiel ist dann dasselbe wie bei Anliegen ohne Termin: Am Empfangsterminal oder an den Anmeldegeräten anmelden. An denen gibt man seine Terminnummer ein und wartet im Wartebereich, bis man aufgerufen wird. Die Schalter für Anliegen ohne Termin (6 bis 16) befinden sich vom Wartebereich aus gesehen im rechten Flügel des Bürgeramts.

i Wann bin ich an der Reihe? Diese Frage beantwortet ein Blick auf einen der großen Displays, auf denen angezeigt wird, wer wann zu welchem Schalter kommen soll. Mirco Klein

4 Die Self-Service-Terminals: Sechs schmale weiße Geräte stehen in den Fluren und Büros des Bürgeramts. Hier können Menschen, die einen Personalausweis beantragen, sowohl den Fingerabdruck als auch ein Passfoto (Kostenpunkt 6 Euro) machen lassen. Wählt man auf dem Gerät aus, ein Foto machen zu wollen, stellt es sich auf Kopfhöhe ein und gibt Anweisungen, denen man nur noch Folge leisten muss. Der Vorteil: Ist das Foto gemacht, steht es den Mitarbeitern des Bürgeramts sofort digital zur Verfügung.

i Oberbürgermeister David Langner probiert die Fotofunktion der modernen Terminals aus. Mirco Klein

5Die Online-Dienste: Viele Dienstleistungen des Bürgeramts kann man mittlerweile auch digital erledigen. Bürgeramtsleiterin Nicole Hirt wirbt allen voran beim An- und Ummelden nach Umzug dafür. Das geht komplett von zu Hause aus. „Die Bundesdruckerei schickt sogar den neuen Adressaufkleber für den Perso nach Hause“, so Hirt. Allerdings: Für Online-Dienste benötigt man die Online-Funktion des Personalausweises. Wer seine PIN vergessen hat, kann sich ohne Termin im Bürgeramt eine neue geben lassen.

i Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und Oberbürgermeister David Langner begrüßen zur Eröffnung des Bürgeramts im neuen Wartebereich zahlreiche Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung. Mirco Klein

6 Die Barrierefreiheit: Das Thema Barrierefreiheit spielte beim Umbau eine große Rolle, immerhin sollen uneingeschränkt alle Bürgerinnen und Bürger die Leistungen in Anspruch nehmen können. Die Behindertenbeauftragte der Stadt, Katharina Kubitza, hat den Umbau eng begleitet und nennt einige Beispiele für Barrierefreiheit, die berücksichtigt wurden: Die Empfangstheke ist so gebaut, dass sie von Rollstuhlfahrern problemlos angesteuert werden kann, taktile Elemente auf dem Boden führen in Büros, in denen auch Hörschleifen zur Verfügung stehen. Schilder an den Türen sind mit Blindenschrift ausgestattet und hängen so niedrig, dass man sie auch aus dem Rollstuhl heraus erfühlen kann.

i Taktile Elemente auf dem Boden sind eine Maßnahme von mehreren, die zur Barrierefreiheit beitragen sollen. Mirco Klein

Das Bürgeramt hat geöffnet montags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 17.30 Uhr.