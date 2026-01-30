Hinter der Bühne Bühnenbildbauer der Bemoosten: Auf Schaaf folgt Ginap Eva Hornauer 30.01.2026, 15:00 Uhr

i Am Samstag geht es los: Die Bemoosten in Vallendar feiern ihre erste Sitzung. Was dabei nicht fehlen darf? Das Bühnenbild. Den Chefhut beim Bühnenbildbau hat Norbert Schaaf (links) dieses Jahr an Tobias Ginap abgetreten. Alexej Zepik

Damit bei der Sitzung in der Vallendarer Stadt- und Kongresshalle auch alles gut aussieht, haben Nobert Schaaf und Tobias Ginap geplant und getüftelt. Ginap übernimmt in dieser Session die Leitung des Bühnenbildbaus von Schaaf.

Im Fokus der Zuschauer steht es vielleicht nicht. Fehlt es aber, merkt man es sofort: Es geht um das Bühnenbild. Einer, der sich damit auskennt, ist Norbert Schaaf. Der gebürtige Vallendarer – „Ich bin einer der letzten, die hier noch wirklich geboren wurden“, sagt er stolz und schmunzelt – hat mehr als zehn Jahre dafür gesorgt, dass bei den Karnevalssitzungen der Bemoosten eben jenes steht und gut aussieht.







