Schätze des Buchdruckes zeigt zurzeit das Landesbibliothekszentrum in Koblenz. Darunter sind auch wertvolle Wiegendrucke, die aus der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium stammen. Sie haben eine interessante Geschichte.

Eine Ausstellung mit Schätzen des frühen Buchdrucks ist derzeit im Landesbibliothekszentrum in Koblenz (LBZ) zu sehen.

Unter dem Titel „Das Erbe Gutenbergs in Koblenz – die Inkunabeln der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium” werden 25 Wiegendrucke aus der Zeit zwischen 1450 und 1500 präsentiert.