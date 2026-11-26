Schätze des Buchdruckes zeigt zurzeit das Landesbibliothekszentrum in Koblenz. Darunter sind auch wertvolle Wiegendrucke, die aus der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium stammen. Sie haben eine interessante Geschichte.
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Eine Ausstellung mit Schätzen des frühen Buchdrucks ist derzeit im Landesbibliothekszentrum in Koblenz (LBZ) zu sehen. Unter dem Titel „Das Erbe Gutenbergs in Koblenz – die Inkunabeln der Bibliothek der Stiftung Staatliches Görres-Gymnasium” werden 25 Wiegendrucke aus der Zeit zwischen 1450 und 1500 präsentiert.